Tragedia a Perugia | automobilista muore schiacciata dalla sua auto mentre fa benzina

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Thesocialpost.it: Nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 ottobre, una tragica fatalità si è consumata a, dove una donna di 65 anni ha perso la vitasuain movimentofaceva rifornimento di carburante. L’incidente è avvenuto presso una stazione di servizio Ip in via dei Filosofi, lasciando sgomenti i testimoni presenti.Leggi anche: Tragico incidente,un ragazzo di 16 anni Secondo le prime ricostruzioni fornite dallerità, l’incidente è avvenuto intorno alle 17, quando la donna, alla guida di una Fiat Punto, si è fermata per fare rifornimento in modalità self-service. Durante l’operazione, l’, parcheggiata su una lieve pendenza, ha iniziato a muoversi all’indietro. La 65enne, rendendosi conto del pericolo, ha tentato di fermare la vettura per evitare l’impatto con un’altrain sosta.