Bonate Sopra | Matteo Rossi presenta la squadra civica di Impegno Comune

(Di domenica 7 aprile 2024). La Listasi èta ai cittadini domenica 7 aprile mattino sulla piazza del paese. In queste settimane i candidati insieme al candidato sindacostanno incontrando cittadini, gruppi e associazioni e hannoto i primi punti del programma: dalla sicurezza urbana e sociale, con la Casa dei servizi per la comunità e la vigilanza notturna, fino alla valorizzazione del territorio di Ghiaie e alla realizzazione di una comunità energetica rinnovabile, un’opportunità per ridurre le bollette e aiutare l’ambiente. Ma è sull’area sportiva e gli spazi pubblici che si stanno concentrando gli incontri di questi giorni: “Il nostro centro sportivo – racconta...