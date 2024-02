Pagelle Rennes Milan | i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

Le pagelle di Rennes-Milan 3-2: Bourigeaud, tripletta e classe superiore. Theo Hernandez treno, Jovic c'è

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Iaidel match valido per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024:Ledeidel match, valido per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024.(4-3-3): Mandanda 6; G. Doué 5.5 (12? st Seidu 6), Omari 5.5, Theate 6.5, Truffert 6; Bourigeaud 8, Santamaria 6 (12? st Matusiwa 6), D. Doué 6 (26? st Blas sv); Gouiri 6 (39? st Yildirim sv), Kalimuendo 6, Terrier 6.5 (26? st Salah sv).(4-3-3): Maignan 6; Florenzi 6.5 (39? st Terracciano sv), Kjaer 5.5, Gabbia 5.5, Hernandez 6.5; Bennacer 6 (16? st Loftus-Cheek 6), Reijnders 6, Musah 5.5 (35? st Thiaw sv); Pulisic 6 (16? st Chukwueze ...

