Sciopero alla Magneti Marelli di Sulmona in solidarietà al crollo di Firenze

(Di martedì 20 febbraio 2024)- Dopo il tragicoavvenuto a, che ha causato quattro vittime e un disperso nel cantiere di un nuovo centro commerciale, la fabbrica delladiaderirà allodomani, 21 febbraio, in segno die per sollevare l'rme riguardosicurezza nei luoghi di lavoro. La protesta, organizzata dFiom Cgil e dUilm, punta i riflettori sul sistema di appalti e subappalti che, secondo i sindacati, non garantisce il rispetto delle norme di sicurezza e della salute dei lavoratori. "Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime, ma è anche necessario denunciare una situazione che richiede ...

Un’intera Giornata di sciopero oggi per i lavoratori della Electrolux di Solaro , dove si protesta per l’introduzione, da lunedì prossimo, della cassa ... (ilnotiziario)

Anche febbraio mese di scioperi intensi, e sempre di venerdì. È stato indetto un blocco generale per l’intera giornata di venerdì 23 febbraio , per ... (quifinanza)

Lufthansa cancella il 90% dei voli per la seconda ondata di scioperi - blue News: Il secondo sciopero di questo mese dei dipendenti Lufthansa ha portato a un quasi arresto delle operazioni di ... ha dichiarato un portavoce alla Dpa. I disagi hanno interessato circa 100'000 ...

Manifestazione sindacale in via Mariti: tutte le info: ...è in programma una manifestazione indetta dai sindacati CGIL e UIL in occasione dello sciopero ... Dalle 12 scatterà la chiusura alla circolazione di via Mariti nella direttrice da via del Ponte di Mezzo ...

Venerdì sciopero generale: i servizi garantiti dal comune di Verona: Aperta, oltre alla biblioteca Civica dalle 9 alle 14, la biblioteca di pubblica lettura di Santa ... TEMI: comune verona notizie verona sciopero generale sciopero generale verona sciopero verona Note ...