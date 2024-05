Trail run da Monza a Montevecchia | oltre 200 coppie in sfida e 11mila euro in beneficienza

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 Maggio 2024 –200si sonote oggi fino all’ultimo metro sul tracciato di 33,5 chilometri della 12^ Reale MutuaEco, partito dalla Reggia die che prevedeva anche lo spettacolare passaggio attorno al Santuario di. L'evento, organizzato dalMarathon Team in collaborazione con sinergie istituzionali e sociali, è riuscito a raccontare anche quest'anno la varietà e la bellezza paesaggistica della Brianza e a raccogliere fondi per la. Fango e guadi con un livello dell’acqua sopra la media per i recenti nubifragi hanno reso la Momot 2024 un vero manifesto di cos’è ilrunning. “Siamo veramente ...

Milano, 11 mar. (Adnkronos) – “La Monza-Montevecchia è una corsa per donne e uomini coraggiosi che trasmette un forte messaggio di promozione dell?atletica e, più in generale, dei valori dello sport”. Con queste parole il presidente del Consiglio ...

Monza-Frosinone, segui la diretta - monza-Frosinone, segui la diretta - I brianzoli, reduci da una sconfitta in casa della Fiorentina, vanno a caccia dei 3 punti. Nella partita di andata si imposero sui ciociari per 3-2 ...

Monza-Frosinone, la salvezza in un match - monza-Frosinone, la salvezza in un match - Partita-verità per i ciociari in Lombardia contro una formazione che non deve chiedere più niente al campionato. Segui la cronaca testuale ...

UTLAC, Lake Como Ultra Trail: chiusura edizione 2024 - UTLAC, Lake Como Ultra trail: chiusura edizione 2024 - La UTLAC - Lake Como Ultra trail si è conclusa con successo dal punto di vista sportivo e organizzativo per le province di Como e Lecco ...