Giro d’Italia 2024 - Geraint Thomas | Non mi sentivo al 100% Importante aver finito con Martinez

(Di domenica 19 maggio 2024) Ilha un unico dominatore ed è ovviamente Tadej Pogacar, che ha distrutto la concorrenza nell’attesa quindicesima tappa da Manerba del Garda a Livigno. Diventa ormai una lotta per il podio finale, con il secondo posto che attualmente è occupato da. Il gallese è riuscito a difendersi dagli attacchi di Daniele soprattutto ha guadagnato ulteriormente su Ben O’Connor e soprattutto Antonio Tiberi, che ha fallito l’esame con le Alpi. L’attacco di Pogacar è arrivo ai -13 chilometri e non c’è stato più nulla da fare. Così commenta: “Sapevamo che l’attacco sarebbe arrivato. La UAE ha corso duramente tutto il giorno per conquistare la tappa. Complimenti a loro per il lavoro che hanno svolto”. L’unico che ha provato a rispondere ...