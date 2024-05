Judo - Mondiali Abu Dhabi 2024 | straordinario oro di Odette Giuffrida Argento per Assunta Scutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024)è la nuova Campionessa del Mondo della categoria -52 kg di. Aidi Abula 29enne romana per la prima volta conquista l’oro iridato, dopo aver sconfitto in finale l’uzbeka Diyora Keldiyorova grazie a un waza-ari al quale la sua avversaria non è più riuscita a rispondere nelle fasi finali dell’incontro che valeva il primo gradino del podio. Una giornata da incorniciare per laka azzurra, iniziata con i successi ai danni della spagnola Lopez Sheriff e della giappojese Kisumi Omori per approdare ai quarti contro la brasiliana Larissa Pimenta. Battuta anche quest’ultima,ha poi dovuto misurarsi in semi contro la francese Amandine Buchard, ottenendo un successo sofferto e lottato all’ultimo respiro prima di tornare poi ...