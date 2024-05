Oltre la cartolina - Jack Savoretti pubblica ‘Miss Italia’ | Per la prima volta mi sono sentito a casa

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di domenica 19 maggio 2024) In passato, lo ha detto più volte affermando la voglia di realizzare un disco completamente in italiano. Ora, quel momento è arrivato e, come spesso succede nella trama della vita, è una mancanza a segnare la s. Metà inglese e metà italiano (ligure, per la precisione),, un album nato dal bisogno di rafforzare radici e continuare a coltivare il legame con il papà. Una necessità, dunque, un’urgenza per cui l’inglese non era abbastanza. Non arrivava esattamente lì dove il cantautore aveva bisogno di tornare. In dodici tracce (più la bonus track con Zucchero),ci restituisce unadel Belpaese tra bellezza e contraddizione, chiamando a sé ricordi, ideali e speranze. Con lui, in questo Grand ...