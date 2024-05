F1 GP Emilia Romagna - Sainz | Weekend complicat - abbiamo trovato dei problemi sulla vettura

(Di domenica 19 maggio 2024) Carlosha terminato il Gran Premio dell’in quinta posizione e ai microfoni di Sky Sport commenta la propria prestazione: “Aver allungato il primo stint non è stata una mossa azzeccata. Oggi comunque non avevo il passo per fare molto di più e penso che anche se fossi uscito davanti a Piastri non avrei potuto difendermi. Allungare lo stint, nel complesso, non mi ha dato niente. Non sono contento della seconda parte di gara, come di tutto ilche è risultato moltoo. Ieriun paio die dobbiamo cancellarli anche in vista di Monaco”. SportFace.

F1. Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna 2024: la cronaca LIVE della gara di Imola - F1. Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-romagna 2024: la cronaca LIVE della gara di Imola - Carlos sainz, invece, sembra essere meno entusiasta dagli aggiornamenti ... La storia di questo Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-romagna potrebbe sembrare essere già scritta, ma attenzione!

F1, Frederic Vasseur: “Rimpianti per la qualifica, a Monaco abbiamo le caratteristiche per far bene” - F1, Frederic Vasseur: “Rimpianti per la qualifica, a Monaco abbiamo le caratteristiche per far bene” - Una discreta Ferrari nel Gran Premio made in Italy e dell'Emilia romagna a Imola. Le due Rosse, partite dalla seconda fila, sono riuscite a conquistare la ...

F1 | GP Emilia Romagna 2024, la cronaca della gara di Imola - F1 | GP Emilia romagna 2024, la cronaca della gara di Imola - Giro 4 | Leclerc, sainz e Piastri sono molto vicini tra loro mentre Verstappen e Norris sembrano leggermente allungare. Pérez è decimo con le dure. Giro 5 | Verstappen allunga sopra il secondo e mezzo ...