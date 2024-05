Pagelle F1 - i voti del GP di Imola | Norris spaventa Verstappe - Leclerc salva il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) LEDEL GP DI2024 Maxn 10: l’ha vinta da autentico fuoriclasse qual è. Furbescamente prendendosi la pole position con la scia di Hulkenberg, costruendosi un margine sufficiente di distacco nel primo stint in gara e riuscendo a mantenere i nervi saldi negli ultimi giri, quando le sue prestazioni stavano calando, mentrestava arrivando a un ritmo decisamente più alto. Non ha più una macchina dominante, forse neanche la più veloce, ma riesce a leggere in maniera esemplare a gestire perfettamente ogni momento del fine settimana. Lando9: ci ha preso gusto Lando. Dopo la prima vittoria della carriera a Miami, la seconda è sfumata per soli sette decimi. L’ha persa per la qualifica e soprattutto per il primo stint di oggi: fosse riuscito ad avere una prima parte di gara ...