Iran - l’elicottero di Raisi cade al confine con l’Azerbaigian Presidente e ministro degli Esteri dispersi | Pregate per loro – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 19 maggio 2024)su cui viaggiava iliano Ebrahimè caduto in una località alcon, a quanto sembra a causa del maltempo nella zona. Lo ha riportato la tv di Statoiana, riferendo cheha avuto un «incidente» a seguito del quale ha dovuto effettuare un «atterraggio duro». I mediaiani hanno diffuso inizialmente informazioni rassicuranti: «Nessun ferito», men che meno. Ma il quadro dell’incidente appare più grave. Una quarantina di squadre di soccorso sono state inviate per cercare, ma illavoro è ostacolato dalla pioggia e dalla nebbia fitta sulla zona. Rimbalzano voci secondo cui i soccorritori non ...