Santa Rita - partita la Novena aspettando l’attesissima Processione

Il maltempo frena la tradizionale Fiera cortonese del fiore e del rame. Prevista per la giornata di oggi subisce uno slittamento di pochi giorni per dribblare la pioggia attesa copiosa nella giornata di festa odierna. L’appuntamento viene ...

All’Itria di Marsala si festeggia Santa Rita, torna il corteo storico - All’Itria di Marsala si festeggia santa rita, torna il corteo storico - La Chiesa santa Maria dell’Itria torna a celebrare santa rita da Cascia. Da domenica inizia il Triduo dei festeggiamenti; alle 19 al Teatro Impero ...

Savona, festa del mare con il Palio dei quartieri: vincono U Serun per i dragon boat e Zinoua per i gozzi - Savona, festa del mare con il Palio dei quartieri: vincono U Serun per i dragon boat e Zinoua per i gozzi - Il dragon boat di De là dau sciümme (dal profilo Facebook di Sabrina Krenn) Protagonisti del Palio sono stati infatti i quartieri di A Ciann-a (Villapiana), De là dau sciümme (santa rita), Furnaxi ...

Troppe donne candidate, esclusa la lista Laforgia Sindaco per la corsa al Municipio IV di Bari - Troppe donne candidate, esclusa la lista Laforgia Sindaco per la corsa al Municipio IV di Bari - L'elenco prevedeva 8 donne su 10 candidate. Per la legge un genere non dovrebbe superare i 2 terzi dei componenti della lista ...