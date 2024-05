F1 - Frederic Vasseur | Rimpianti per la qualific - a Monaco abbiamo le caratteristiche per far bene

(Di domenica 19 maggio 2024) Una discreta Ferrari nel Gran Premio made in Italy e dell’Emilia Romagna a Imola. Le due Rosse, partite dalla seconda fila, sono riuscite a conquistare la terza posizione con Charles Leclerc e la quinta posizione con Carlos Sainz. Il passo, soprattutto del monegasco, è stato costante per tutta la gara. Queste le considerazioni del team principal della Rossa,, intervistato da Sky Sport F1: “Nel complesso penso sia stato un bel weekend. Intanto vorrei ringraziare i tifosi perché penso sia stata una bella immagine quella sotto il podio e penso cheportato una bella energia lungo tutto il weekend. Poidelle sensazioni contrastanti per questo fine settimana: credo che oggi fosse impossibile fare meglio di quello chefatto perché era molto difficile sorpassare. Quando ...

