Alessandra Celentano | Cambiare? No - non sono una traditrice e resto ad Amici Su Stefano De Martino avevo ragione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) A poche ore dalla fine di questa stagione di, la maestra di danzasi è raccontata a TvBlog. La domanda clou è quella su un possibile ‘passaggio’ a Ballando con le Stelle: “Sinceramente non ci ho mai pensato.ormai per me è casa e famiglia.tanti anni chequi, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria. Quindi, ripeto, non ci ho mai pensato. E nonuna!”. C’è spazio anche per chiederle più nello specifico del suo rapporto con Maria De Filippi: “Negli anni ci siamo conosciute, scontrate. Lei è una grandissima lavoratrice. Ama il suo lavoro e le persone che lavorano con lei. È una donna fortissima, la stimo tantissimo”. Immancabile qualche parola suDe ...