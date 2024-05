Il Frosinone vince 1-0 a Monza e si avvicina alla salvezza

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 19 maggio 2024) Prima e importante vittoria in trasferta dei ciociari firmata da Cheddira.- Colpodel, cheper 1-0. Prima e importante vittoria in trasferta per gli uomini di Di Francesco, ai quali adesso basterà un pareggio nell'ultima gara interna contro l'Udinese per avere