Nuova era in F1? Verstappen vince - ma McLaren e Ferrari sono vicinissime | Charles è secondo nel Mondiale

(Di domenica 19 maggio 2024)torna alla vittoria dopo ilposto di Miami, ma lo fa soffrendo come non mai su quella che invece doveva essere una pista di dominio Red Bull. E allora, da Imola in tanti si chiedono: si apre unaera in F1 dopo due anni pieni di assoluto strapotere del team austriaco? Difficile dare una risposta chiara e definitiva, ma il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna ci racconta di unavittoria non della Red Bull, ma del solo, che ha lottato come un leone e come già capitato in questa stagione ha tagliato il traguardo con un vantaggio ridotto nei confronti dei concorrenti. Lo scorso anno il rischio era di finire a un minuto dal leader, quest’anno e soprattutto oggi il margine è praticamente nullo (con tanto di rischio penalità per i track limits) nei ...