Traffico Roma del 19-05-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024) Luce VerdeBen ritrovati dalla redazione auto in fila sulla diramazionenord tra sette bagni e Raccordo Anulare versoun chilometro di coda anche sulla diramazioneSud tra Torrenova e raccordo In quest’ultima direzione sul tratto Urbano della 24 incolonnamenti perintenso tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centrointenso poi sul Raccordo Anulare tra via Appia è il bivio per Napoli nelle due direzioni code a tratti su via Flaminia tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti in direzione Corso Francia la polizia locale segnala rallentamenti per incidente in viale delle Terme di Caracalla in prossimità di Piazza di Porta Catena in direzione Circo Massimo ancora un incidente provoca rallentamenti in viale Angelico in prossimità di via delle ...