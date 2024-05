Addio a Franchino - icona delle discoteche | il dj 71enne è morto dopo un ricovero in ospedale

(Di domenica 19 maggio 2024) Lutto nel mondo della musica: èFrancesco Principato, noto al grande pubblico con il nome di «», storico dj e vocalist di fama internazionale. Aveva 71 anni, e secondo quanto annunciato in un post dai suoi amici e familiari il decesso sarebbero avvenutoalcune settimane diin. I funerali si terranno in forma strettamente privata. «Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti – si legge nel messaggio condiviso su Instagram – e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio». Una vita dedicata alla musicaera originario della Sicilia, ma la sua carriera era decollata in Toscana, dove si era trasferito all’età di 18 anni e –un breve ...

I funerali si terranno in forma strettamente privata Il mondo della musica dice Addio a Franchino . Il noto il dj e vocalist è morto all'età di 71 anni . L'annuncio arriva dalla sua pagina Facebook ufficiale. "Con immensa tristezza e profondo dolore, ...

Franco Di Mare, domani i funerali. La moglie: «Poco prima di morire ci ha fatto ridere». La figlia: «Continueremo la sua battaglia» - Franco Di Mare, domani i funerali. La moglie: «Poco prima di morire ci ha fatto ridere». La figlia: «Continueremo la sua battaglia» - Adesso sono i giorni del dolore, del silenzio e domani il momento per l'ultimo addio. Poi verranno quelli in cui «qualcuno dovrà spiegare» come si è ammalato ...

Malore dopo una cena con gli amici, crolla a terra e muore: addio al professor Luciano Catalani - Malore dopo una cena con gli amici, crolla a terra e muore: addio al professor Luciano Catalani - Tragica fine quella di Luciano Catalani - 80 anni compiuti ad aprile - ex professore di italiano e anche vice preside alla scuola Marchetti, ex marito di Maria Angela Paradisi, docente di Economia all ...

Addio Franchino - addio Franchino - Lutto nel mondo della musica e delle discoteche. E' morto oggi a 71 anni Franchino, al secolo Francesco Principato, storico dj e vocalist conosciuto in tutta Italia e all'estero. L'annuncio è stato da ...