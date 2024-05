Chi è Ebrahim Raisi - il presidente iraniano coinvolto in un grave incidente aereo

(Di domenica 19 maggio 2024) SayyidRaisol-Sadati, conosciuto semplicemente come, è un politico ultraconservatore e magistrato. Dal 3 agosto 2021 è l’ottavodell’Iran. Nelle ultime ore è statoin unmentre era a bordo del suo elicottero, a quanto pare impossibilitato ad atterrare a causa della nebbia. Il velivolo si trovava vicino a Jolfa, una città al confine con l’Azerbaigian, a circa 600 chilometri da Teheran. Le ricerche sono in corso.nasce a Marshad, città santa sciita nel nord-est del Paese, il 14 dicembre del 1960. Orfano di padre dall’età di 5 anni, consegue la laurea in diritto islamico all’Università Motahari di Teheran. Si tratta dell’unica informazione accademica che ...

