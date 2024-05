Empoli - le pagelle di CM | Niang dal dischetto illude i toscani

Per l' Empoli si fa durissima, in zona salvezza. La sconfitta di Roma contro la Lazio (2-0) complica la situazione alla squadra di Nicola. La Lazio , invece, approda matematicamente in Europa. Dopo appena 7' di gara i padroni di casa si ritagliano la ...

Parziali primi tempi, avanti il Frosinone - Parziali primi tempi, avanti il Frosinone - Udinese-empoli è 0-0 alla fine del primo tempo, mentre a Monza il Frosinone sta vincendo per 0-1, con rete di Cheddira al 9'.

Empoli: in Paradiso e ritorno. L’Udinese pareggia al 109' (1-1). Ora serve davvero un miracolo. Pagelle - empoli: in Paradiso e ritorno. L’Udinese pareggia al 109' (1-1). Ora serve davvero un miracolo. pagelle - Succede tutto nel finale, con due rigori: quello empolese lo trasforma Niang al 90', quello friulano Samardzic dopo 14' dalla fine dei tempi regolamentari e tante proteste. Un pareggio che premia più ...

Udinese 1-1 Empoli / Un solo nome per due “premi”: ecco il top e flop - Udinese 1-1 empoli / Un solo nome per due “premi”: ecco il top e flop - Appena conclusa la sfida di campionato tra l'Udinese e l'empoli. Un match che pesava davvero tantissimo e risolta in un vero e proprio finale al cardiopalma. Due squadre che si sono date battaglia per ...