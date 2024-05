Scontro tra auto a Villa Literno | tra le tre giovani vittime anche uno studente de Il Collegio su Rai 2

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI tremorti nellodi, nel Casertano, sono Filomena Del Piano, 20 anni di Aversa; Dimitri Tammaro Iannone, 25 anni, nato in Ucraina e residente ae Robert Badica, 23 anni, nato in Romania e pure lui residente a. Tutti e tre sono morti sul colpo. La tragedia ha provocato sconcerto nel Casertano, dove i treavevano molti amici: Filomena, in particolare, era figlia di un noto commerciante di Aversa, mentre Dimitri era conosciutoper essere stato unode ‘Il’, un programma di Rai 2. L'articolo proviene da Anteprima24.it.