L’APICE DELLA CARRIERA! Odette Giuffrida campionessa del mondo - un oro atteso da 33 anni per l’Italia

(Di domenica 19 maggio 2024) Un tabù sfatato. Si è conclusa in maniera trionfale perquesta prima giornata dei Mondiali 2024 di judo. Sul tatamiMubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), Odettaha spezzato l’incantesimo malefico e quell’oro iridato è finalmente giunto. Un metallo pregiato per lei, che non si è mai arresa e a 29l’ha ottenuto con classe e grinta. Dopo l’argento degli Europei di quest’anno, il podio più alto nell’ultima competizione importante, prima delle Olimpiadi di Parigi, vale tanto. Era da 33chedel judo non vinceva un titolo iridato. Le uniche affermazioni erano state sempre al femminile nel 1991 a Barcellona, grazie ad Alessandra Giungi nei -52 kg e a Emanuela Pierantozzi nei -66 kg. Di acqua ne è passata sotto i ponti e, dopo l’argento ...