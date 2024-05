Provedel | Servirà gara perfetta! Io sto bene e voglio aiutare

(Di domenica 19 maggio 2024) Ivan, portiere della Lazio, ha parlato prima della partita contro l’Inter, che si terrà alle 18 allo stadio San Siro di Milano.ha commentato l’imminente Inter-Lazio ai canali ufficiali del club: «Stofinalmente, è stata lunga, ma ora mi sentoe spero di dare il mio contributo in campo e farein campo. Dobbiamo fare una, poi sarà il campo a parlare. Tudor? Anche quando non potevo scendere in campo cercavo di stare il più possibile con la squadra, vedo una squadra che vuole fare. Speriamo venga eseguito ciò che chiede l’allenatore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

