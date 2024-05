Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024)DEL 19 MAGGIOORE 17.20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE DA POMEZIA A CASTELNO VERSO LA CAPITALE CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUST’ULTIMO SPOSTIMOCI SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TUSCOLANA SEMRPE SUL RACCORDO MA IN INTERNA ALTRE CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA APPIA SPOSTIAMOCI SULLA VIA APPIA, QUI CODE A TRATTI DA ALBANO LAZIALE A VIA DEI LAGHI NELLE DUE DIRAZIONI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO QUESTA SERA SULLA MEWTRO MARE STOP AI LAVORI SERALI, LE ULTIME CORSE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO SONO ALLE 23:30. I LAVORI ...