Incidenti tra auto - quattro giovani morti tra Villa Literno e Caserta

(Di domenica 19 maggio 2024) Ancora sangue sulle strade in quella che appare come l'ennesima strage del sabato sera: pesante il bilancio di dueavvenuti a pochi chilometri di distanza nelno. Sono...

Caserta . Quattro giovani sono morti in poche ore sulle strade del Caserta no. L’incidente più grave nella notte a Villa Literno , sulla strada verso Giugliano, nel Napoletano: quattro giovani di ritorno da un locale, a bordo di una 500 Abarth, si ...

Capaccio Paestum, ladri in fuga si schiantano con l'auto - Capaccio Paestum, ladri in fuga si schiantano con l'auto - Ladri in fuga sulla strada statale 18 si schiantano con l’auto contro un guard rail. È accaduto, ieri sera, nei pressi dello svincolo per Capaccio capoluogo. I tre uomini a bordo, ...

Roma, grave incidente tra auto e scooter: un ferito - Roma, grave incidente tra auto e scooter: un ferito - A causa dello scontro, è stato necessario chiudere il tratto di strada di via dei Laghi, dove è avvenuto l’incidente.

Incidente tra Polignano e Conversano, scontro tra due auto: muore 58enne - Incidente tra Polignano e Conversano, scontro tra due auto: muore 58enne - Un uomo di 58 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto tra Polignano a Mare e Conversano, nel Barese. Lo scontro ha riguardato due auto che, secondo una prima ricostruzione, si ...