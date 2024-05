Beach volley - è doppietta azzurra a Cervia! Trionfo per Bianchin Scampoli e Dal Corso Viscovich!

(Di domenica 19 maggio 2024) È festa grande per l’Italia a. Doppia vittoriasulla sabbia del bagno Fantini che ha ospitato il primo torneo Future italiano della stagione. In campo femminile addirittura due le coppie italiane sul podio. Margheritae Claudia, dopo il secondo posto della scorsa settimana a Pingtan, conquistano la prima vittoria della stagione battendo in finale 2-0 (21-19, 21-19) le paraguaiane Michelle/Poletti dopo aver superato in semifinale 2-0 (21-19, 21-18) le australiane Foeming/Milutinovic. Terzo gradino del podio per Reka Orsi Toth/Bianchi che avevano perso 2-1 (18-21, 21-17, 15-10) la semifinale con Michelle/Poletti, poi hanno sconfitto nella finale per il terzo posto 2-1 (21-27, 18-21, 15-12) ) le australiane Fleming/Milutinovic. In campo maschile primodi coppia per ...

