Errani-Paolini vincono gli Internazionali in doppio a Roma

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 mag. (askanews) – Dopo 12 annni due italiane tornano a vincere il torneo diaglid’Italia. Come allora, a trionfare è Sara, ma stavolta in coppia con Jasmine. In finale le due azzurre si sono imposte per 63 46 10-8, in un’ora e 28 minuti di partita, sulla statunitense Coco Gauff e sulla neozelandese Erin Routliffe, terze favorite del seeding. Sotto lo sguardo anche un po’ commosso in tribuna del capitano di BJK Cup Tathiana Garbin. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

