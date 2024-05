F1 | GP Emilia Romagna 2024, la cronaca della gara di Imola - F1 | GP Emilia Romagna 2024, la cronaca della gara di Imola - Giro 4 | Leclerc, Sainz e Piastri sono molto vicini tra loro mentre Verstappen e norris sembrano leggermente allungare. Pérez è decimo con le dure. Giro 5 | Verstappen allunga sopra il secondo e mezzo ...

Norris contento a metà a Imola: "Se solo ci fosse stato un giro in più..." - norris contento a metà a Imola: "Se solo ci fosse stato un giro in più..." - Nessuno era veloce come lui nella parte finale del GP dell'Emilia-Romagna, un qualcosa che inorgoglisce particolarmente Lando norris e la McLaren ... sarebbe stato bellissimo avere qualche giro in più ...

F1: Norris "Con qualche giro in più avrei preso Verstappen" - F1: norris "Con qualche giro in più avrei preso Verstappen" - Gran prova del pilota McLaren al Gp dell'Emilia Romagna IMOLA (ITALPRESS) - "Ho lottato tantissimo fino alla fine, con qualche giro in più avrei raggiunto Verstappen". Queste le parole di Lando norris ...