F1 - Carlos Sainz | Aver allungato lo stint non ha dato nulla Gli aggiornamenti? Non so se siamo più vicini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024)chiude con un quinto posto il suo Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Imola la scuderia di Maranello confidava molto nel nuovo pacchetto diportato sulla SF-24, ma l’andazzo non è cambiato e lo spagnolo è rimasto ampiamente ai margini della lotta. Max Verstappen ha fatto sua la gara con appena 725 millesimi su Lando Norris, mentre è terzo Charles Leclerc a 7.9 secondi. Quarto Oscar Piastri a 14.1, mentre è quinto proprioa 22.3, quindi è sesto Lewis Hamilton a 35.1. Settima posizione per George Russell a 47.1, ottava per Sergio Perez a 54.7, quindi nono Lance Stroll a 1:19, mentre completa la top10 Yuki Tsunoda ad un giro. Al termine della gara romagnola, il pilota nativo di ...