È Alfonso Cerreto il 20enne morto in un incidente stradale a Caserta questa notte

TRAGEDIA SULLA VARIANTE - Addio Alfonso, il 20enne di Maddaloni sbalzato dall’auto e morto sul colpo - TRAGEDIA SULLA VARIANTE - Addio alfonso, il 20enne di Maddaloni sbalzato dall’auto e morto sul colpo - 12:55:42 Notte di sangue anche a Caserta. A perdere la vita è un ventenne, che pare abbia fatto tutto da solo con la sua auto mentre viaggiava sulla statale Appia. La vittima è il 20enne di Maddaloni ...

NOMI E FOTO. STRAGE NELLA NOTTE. Morti 3 giovanissimi: tre feriti gravi in ospedale - NOMI E FOTO. STRAGE NELLA NOTTE. Morti 3 giovanissimi: tre feriti gravi in ospedale - VILLA LITERNO/S. MARIA C.V. Una strage di ragazzi: un morto a Maddaloni, alfonso cerreto di soli 20 anni (CLIKKA E LEGGI), il fratello gravissimo in ospedale ed altri tre giovani che hanno trovato la ...

Dal MiC 6 milioni in arrivo: Sant’Agata protagonista - Dal MiC 6 milioni in arrivo: Sant’Agata protagonista - In un Mezzogiorno che sorride per la pioggia di milioni che il governo ha destinato a musei, castelli e siti Unesco un posto al sole se lo prende il Sannio. Come anticipato ieri da Il Mattino infatti.