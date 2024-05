Lo sci piange Oreste Peccedi - fu uno dei padri della Valanga Azzurra

(Di domenica 19 maggio 2024) Laperde uno dei suoi. Lutto per lo sci italiano, è morto, allenatore e figura storica per l’Italia degli sport invernali. Si è spento a 84 anni, a 5 anni dalla scomparsa di un altro inventore di quella squadra imbattibile, Mario Cotelli.era nato a Bormio nel 1939, è diventato un allenatore di sci nella seconda metà degli anni Cinquanta. E’ stato nello staffNazionale italiana maschile con i commissari tecnici Jean Vuarnet e proprio Marcio Cotelli, dal 1972 al 1976. In quegli anni si stavano gettando le basi per i successi più significativi dello sci, fino proprio allacon la cinquina di Bertchtesgaden quando cinque italiani si piazzarono nei primi cinque posti del ...

