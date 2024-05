Scherma - gli spadisti azzurri sono solo decimi a Saint Maur Il Giappone beffa la Francia in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Nell’ultimo appuntamento della stagione di Coppa del Mondo di spada maschile, iltrionfa nella prova a squadre ando proprio all’ultima stoccata i padroni di casa dellacon il punteggio di 44-43. Un podio completato dal Kazakhstan, che ha sconfitto in una sorprendenteper il terzo posto Israele per 45-29. Giornata totalmente da dimenticare per l’Italia, che ha steccato l’appuntamento con il “Monal”. Il quartetto composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini è stato sconfitto agli ottavi diproprio da Israele con il punteggio di 45-38. A questo punto glistati costretti agli assalti per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto. Dopo le ...