F1 - Fernando Alonso | Weekend complicat - speravamo nell’entrata di una safety car

(Di domenica 19 maggio 2024)ha terminato al diciannovesimo posto il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Unestremamente difficile per il pilota spagnolo, condizionato dalla mancata qualificazione in Q2 e da una partenza effettuata dalla pitlane. L’iberico, intercettato dai media iberici nel post-gara, ha cercato di spiegare la sua strategia odierna commentando quanto fatto sul circuito di Imola, vedendo comunque il bicchiere mezzo pieno: “Per noi è stata una giornata e un fine settimana in generale difficile – ha detto– Siamo partiti dalla pit lane e abbiamo cambiato alcune cose sull’assetto della vettura. Ciò significa che potremmo raccogliere molti dati che dovremo analizzare nei prossimi due giorni”. F1, Verstappen vince in volata a Imola davanti a uno ...