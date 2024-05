Maria De Filippi commette una gaffe durante la finale ma si corregge subito

Amici 23, il celebre talent show di Maria De Filippi , ancora una volta ha registrato un grande successo in termini di ascolti. Nella serata di ieri ha chiuso i battenti con la vittoria di Sarah Toscano ed oggi non sono mancate le parole di Pier ...

Maria de Filippi, il suo vizietto le ha fatto rischiare grosso: scattato l’addio ai suoi programmi | Nessuno lo sapeva - maria de filippi, il suo vizietto le ha fatto rischiare grosso: scattato l’addio ai suoi programmi | Nessuno lo sapeva - maria De filippi e il terribile vizio che poteva costarle molto caro. Nessuno ne era a conoscenza. I fan basiti ...

Amici, il messaggio di Pier Silvio Berlusconi per Maria De Filippi dopo la finale - Amici, il messaggio di Pier Silvio Berlusconi per maria De filippi dopo la finale - maria De filippi continua a incassare successi con Amici. Il suo talent, anno dopo anno, si conferma un punto di riferimento importante per la scoperta di nuovi artisti, ma anche uno dei format più am ...

Maria De Filippi, il costo del vestito con le ciliegie e il significato nascosto (1 / 2) - maria De filippi, il costo del vestito con le ciliegie e il significato nascosto (1 / 2) - maria De filippi, ieri sera, ha concluso un’altra, spettacolare edizione di Amici, talent show di successo che conquista ogni anno milioni di telespettatori, sparsi per la nostra penisola, tenendoli ...