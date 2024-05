Zona Bianca - le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 19 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 19 maggio 2024) Questa sera, domenica 19, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 19, di? Scopriamoli insieme.In apertura diil radunodestra Europea a Madrid, dove il Palacio de Vistalegre ha ospitato l’ultima tappa del Culture Weekend e Viva24, annuale convention di Vox cui ha partecipato – anche se virtualmente – la premier Giorgia ...