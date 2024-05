Gli ultimi attimi del presidente dell’Iran Raisi a bordo dell’elicottero prima dello schianto – Il video

(Di domenica 19 maggio 2024) Undiffuso dai media statali iraniani mostra ilEbrahim, il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian e il loro entourage ache di lì a poco sarebbe caduto in una località al confine con l’Azerbaigian. La clip dura solo pochi secondi, e ritrae i passeggeri adel velivolo poi precipitato. Secondo le prime ricostruzioni, la causa sarebbe collegabile al maltempo: forti piogge e fitta nebbia. Non ci sono però conferme indipendenti, sin qui, su cosa sia realmente accaduto.era stato in Azerbaigian questa mattina presto per inaugurare una diga insieme col suo omologo di Baku, Ilham Aliyev. Circa 40 squadre di soccorso sono state inviate per cercare l’elicottero e i suoi occupanti. «Abbiamo avuto contatti dai ...

