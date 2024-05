Sono tutte e due italiani - mi par - o no -, Fratoianni al vetriolo | il terribile dubbio sul ritorno di Chico Forti in Italia

(Di domenica 19 maggio 2024) Il rientro in Italia di Chico Forti, atterrato ieri all’aeroporto di Pratica di Mare, alimenta comunque qualche polemiche nei riguardi dell’interventismo del governo italiano rispetto alla vicenda della Salis Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi dal carcere della Florida dopo una lunga detenzione, è tornato ieri in Italia. Il Falcon 900, messo a disposizione dal 31esimo Stormo dell’Aeronautica italiana, è partito da Miami per riportare in Patria l’imprenditore condannato all’ergastolo per omicidio. Dopo essere atterrato in tarda mattinata presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare, è stato accolto dalla Premier Giorgia Meloni. Il leader di Sinistra italiana – Cityrumors.it – Ansa foto Ildi Forti in Italia è stato accolto comunque con grande soddisfazione in maniera bipartisan dall’intero arco politico italiano, anche se qualcuno ha ...

«Ho sognato ogni giorno questo momento». Sono le prime parole pubbliche pronunciate da Chico Forti , il 65enne trentino tornato oggi dagli Usa in Italia dopo 24 anni di detenzione in Florida. Forti , che dovrà ora proseguire a scontare la sua pena ...

In Italia , finalmente. Alle 11.30 di ieri Chico Forti è giunto nel suo Paese Dopo 24 anni nelle carceri americane Dopo un processo a senso unico. Il 65enne trentino, che si è sempre dichiarato innocente, ha fatto rientro in Italia con un Falcon ...

Beniamino Zuncheddu: «Felice per Forti, io invece ignorato dalle istituzioni» - Beniamino Zuncheddu: «Felice per forti, io invece ignorato dalle istituzioni» - forti, trentino, 65 anni è tornato in Italia per scontare la pena dopo 24 anni trascorsi in carcere negli Usa in seguito alla condanna all’ergastolo per l'omicidio di Dale Pike. Dopo la prima notte a ...

Zuncheddu 'felice per Forti, deluso dalle istituzioni' - Zuncheddu 'felice per forti, deluso dalle istituzioni' - "Beniamino Zuncheddu ha a cuore la sorte e i diritti di tutti i detenuti, quindi è molto felice che Enrico forti abbia ottenuto di scontare la sua condanna in Italia e che le istituzioni si siano prod ...

Chico Forti, il titolo shock del Fatto Quotidiano: “Benvenuto assassino”. Cosa ne pensa la figlia di Enzo Tortora - Chico forti, il titolo shock del Fatto Quotidiano: “Benvenuto assassino”. Cosa ne pensa la figlia di Enzo Tortora - Il giorno dopo l'arrivo di Chico forti in Italia fa discutere la prima pagina del Fatto Quotidiano, criticata anche da Gaia Tortora ...