(Di domenica 19 maggio 2024) A causa dello scontro, è stato necessario chiudere il tratto di strada di via dei Laghi, dove è avvenuto l’stamattina a, chiusa Via di Grotta Perfetta – (ilcorrieredellacitta.com) Violento scontro aieri pomeriggio, 18 maggio, su via dei Laghi in direzione via Appia. Intorno alle 18 due veicoli si sono incrociati all’altezza del Sottopasso dell’Acqua Acetosa, con gravi ripercussioni per la viabilità urbana nell’ora di punta del weekend. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Comando della polizia Locale di Ciampino insieme a un equipaggio dei Vigili del Fuoco, lì presenti sul posto.sulla via dei Laghi:un signore Stando alla ricostruzione, operata prontamente da agenti e vigili del fuoco, nel pomeriggio di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Lungolinea vincente di dritto Paolini! 40-30 Doppio fallo (1°). 40-15 Due bei pallonetti di rovescio di Errani . 40-0 Non risponde di rovescio sulla seconda Paolini. 30-0 Chiude a rete Krawczyk . 15-0 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:02 Arevalo/ Pavic sono settimi nella race, vincendo salirebbero al 5° posto provvisorio. Serve vincere per togliere punti a concorrenti diretti per le Finals. 11:57 Ci siamo, tra pochissimo giocatori in ...

Roma, grave incidente tra auto e scooter: un ferito - roma, grave incidente tra auto e scooter: un ferito - A causa dello scontro, è stato necessario chiudere il tratto di strada di via dei Laghi, dove è avvenuto l’incidente.

Ciampino | Scontro scooter-auto su Via dei Laghi: un ferito grave. Ritirata la patente a un uomo - Ciampino | scontro scooter-auto su Via dei Laghi: un ferito grave. Ritirata la patente a un uomo - Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri su via dei Laghi al km 2 circa in direzione roma. Uno scooter guidato da un sessantenne di roma, mentre procedeva in direzione ...

Roma o Lazio in Champions se: Atalanta quinta matematicamente, ora c'è un solo scenario - roma o Lazio in Champions se: Atalanta quinta matematicamente, ora c'è un solo scenario - I sogni di roma e Lazio di entrare in Champions League sono ormai ridotti ... I bergamaschi, infatti, possono ancora migliorare la propria posizione in Serie A soprattutto alla luce dello scontro ...