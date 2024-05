Wta Rabat 2024 | montepremi e prize money

(Di domenica 19 maggio 2024) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 19 al 25 maggio. Lucia Bronzetti proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma dovrà fare i conti con una concorrenza composta dalla cinese Yuan, la russa Blinkova ed altre tenniste ostiche come Rus, Osorio e Maria. Al via anche altre due azzurre: Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Ilcomplessivo ammonta a €245.150. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE COPERTURA TVWTA 250PRIMO TURNO – € 2.652 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.608 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.065 (54 punti) SEMIFINALE – € 10.656 (98 ...

