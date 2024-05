Calcio -finisce in parità Udinese-Empoli

Inter-Lazio: presentazione e formazioni ufficiali - Inter-Lazio: presentazione e formazioni ufficiali - La compagine lombarda, laureatasi campione d’Italia con largo anticipo, vanta 92 punti (29 vittorie, cinque pareggi e due sconfitte), mentre quella capitolina è settima a quota 59 (diciotto successi, ...

Clamoroso a Udine, Empoli ripreso al 114'! Colpaccio Frosinone, il Sassuolo è in Serie B - Clamoroso a Udine, Empoli ripreso al 114'! Colpaccio Frosinone, il Sassuolo è in Serie B - I toscani erano ad un soffio dallo scatto salvezza grazie ad un rigore al novantesimo, ma all'ultimo tuffo è arrivato il pari dei friulani che si sono riportati fuori dalla zona rossa. Si decide tutto ...

Lotta salvezza, in ballo Empoli, Udinese e Frosinone (in attesa del Verona): ipotesi spareggio, come funziona - Lotta salvezza, in ballo Empoli, Udinese e Frosinone (in attesa del Verona): ipotesi spareggio, come funziona - La lotta salvezza è ancora aperta in Serie A, quando manca una sola giornata al termine del campionato non è ancora arrivato l'ultimo verdetto per la retrocessione. Il Cagliari ...