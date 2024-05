GP Imola 2024 - Vasseur | Qualche rimpianto per le qualifiche A Monaco per fare bene

(Di domenica 19 maggio 2024) La Ferrari chiude sul podio grazie al terzo posto di Charles Leclerc adnel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagnadi Formula 1, ma Fredericnon nasconde. “Nel complesso penso sia stato un bel weekend – ha spiegato il team principal della Rossa ai microfoni di Sky Sport -. Intanto vorrei ringraziare i tifosi perché penso sia stata una bella immagine quella sotto il podio e penso che abbiamo portato una bella energia lungo tutto il weekend. Poi abbiamo delle sensazioni contrastanti per questo fine settimana: credo che oggi fosse impossibilemeglio di quello che abbiamo fatto perché era molto difficile sorpassare. Quando spingevamo ci avvicinavamo, ma poi surriscaldavamo le gomme e non c’era abbastanza differenza per superare“. “Ieri ...

