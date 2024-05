Serie A - date e orari dell’ultima giornata | ipotesi a sorpresa

(Di domenica 19 maggio 2024) Potrebbe esserci un’in vistadiA: lee glidelle ultime gare sono ancora tutte da chiarire. Il calendario con lee glidiA non è ancora stato definito: c’è un’. Il nostro campionato è ormai agli sgoccioli e gli ultimi verdetti saranno decisi proprio nell’ultimo turno. Dopo lo scudetto vinto dall’Inter e i posti Champions già tutti assegnati a Milan, Bologna, Juve e Atalanta, resta ancora da capire chi andrà in Europa League e chi in Conference. A giocarsela per la prima sono Lazio e Fiorentina (che potrebbe raggiungerla anche vincendo la ...

Il Parma di Fabio Pecchia primo in classifica, insieme al Como, ha raggiunto la promozione in Serie A. La terza squadra salirà in Serie A attraverso...

Il Parma di Fabio Pecchia primo in classifica, insieme al Como, ha raggiunto la promozione in Serie A. La terza squadra salirà in Serie A attraverso...

Sassuolo-Cagliari, moviola: Due rigori negati ai sardi, uno dato al 92’, superlavoro per Doveri, ecco cosa ha fatto - Sassuolo-Cagliari, moviola: Due rigori negati ai sardi, uno dato al 92’, superlavoro per Doveri, ecco cosa ha fatto - La prova dell’arbitro al Maipei Stadium nello scontro salvezza analizzata ai raggi X da Luca Marelli di Dazn, il fischietto romano ha ammonito 4 giocatori e ne ha espulso uno ...

Sassuolo-Cagliari, il risultato 0-2: i gol di Prati e Lapadula salvano la squadra di Ranieri, neroverdi quasi in B - Sassuolo-Cagliari, il risultato 0-2: i gol di Prati e Lapadula salvano la squadra di Ranieri, neroverdi quasi in B - Il Cagliari batte il Sassuolo in trasferta per 2-0 con un gol di Prati e un rigore trasformato da Lapadula e si salva. Il Sassuolo invece è quasi in serie B dato che si dovrebbero verificare una serie ...

Catanzaro-Cremonese: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Catanzaro-Cremonese: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Il pirotecnico con cui il Catanzaro ha battuto 4-2 ed eliminato il Brescia nel turno preliminare, ha consentito alla squadra di Vivarini di guadagnarsi le semifinali.