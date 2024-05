Nuovo film di Breaking Bad? Un Sequel sulla vita di Heisenberg è improbabile

(Di domenica 19 maggio 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie2: No al, Sì a Possibili Spin-off? Ilpotrebbe essere realtà. Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie

Glen Powell e Daisy Edgar-Jones sono i protagonisti di questa nuova avventura che promette tantissime emozioni Universal Pictures ha diffuso in streaming il nuovo full trailer di Twisters , sorta di sequel spirituale di Twister, il film cult anni '90 ...

Nintendo ha ormai annunciato che il sequel Super Mario Bros. – Il Film si farà e arriverà nelle sale l il 26 aprile. A gran sorpresa però, sembra proprio che non sarà l’ultimo della serie. Chris Pratt , doppiatore di Mario , ha dichiarato durante ...

Dopo alcuni rumours, Road House 2 è stato confermato : Jake Gyllenhaal tornerà nel sequel del film per Amazon Prime, dopo il successo del remake del film del 1989 con Patrick Swayze, che ha debuttato sulla piattaforma streaming lo scorso marzo. ...

Karate Kid, Joshua Jackson rompe il silenzio sul sequel con Ralph Macchio: "Perché volevo fare questo film" - Karate Kid, Joshua Jackson rompe il silenzio sul sequel con Ralph Macchio: "Perché volevo fare questo film" - L'attore canadese, divenuto popolare per il ruolo di Pacey nell'iconica serie Dawson's Creek, è infatti tra i protagonisti di Karate Kid, sequel della saga cult iniziata ... Parte del motivo per cui ...

I Simpson: lo showrunner rivela cosa serve per realizzare un nuovo film - I Simpson: lo showrunner rivela cosa serve per realizzare un nuovo film - Da quando I Simpson - Il film è uscito nei cinema nel 2007, i fan hanno continuato a chiedere a gran voce un sequel. Ora, il produttore esecutivo della serie ...

Studio Ghibli: 4 film di Hayao Miyazaki di cui forse non avete mai sentito parlare - Studio Ghibli: 4 film di Hayao Miyazaki di cui forse non avete mai sentito parlare - Scoprite questi quattro film targati Studio Ghibli e diretti da Hayao Miyazaki di cui forse non avete mai sentito parlare.