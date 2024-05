Ciclismo - Sam Bennett vince la 4 Giorni di Dunkerque | poker di sprint trionfali in Francia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Samha vinto la 4di, tradizionale corsa a tappe inriservata ai velocisti. Loer irlandese si è imposto di forza battendo il belga Sasha Weemaes (Bingoal WB) e lo spagnolo Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech) nella frazione conclusiva, trionfando per la quarta volta su sei frazioni disputate nel corso della settimana in terra transalpina. L’alfiere della Decathlon AG2R La Mondiale aveva già fatto festa nella seconda, terza e quinta tappa. Il 33enne ha chiuso al comando la classifica generale con 38 secondi di vantaggio sul francese Paul Penhoet (Groupama-FDJ) e 41” sul belga Jenno Berckmoes (Lotto Dstny). Non ci sono italiani in top-40, il nostro velocista di riferimento è Jonathan Milan che ha vinto tre tappe al Giro d’Italia in corso di svolgimento.