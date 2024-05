Maltempo - allerta meteo arancione e gialla per temporali domani lunedì 20 maggio | le regioni a rischio

AGI - L'ondata di maltempo che ha investito il Centro-Nord dell'Italia si farà sentire anche nella giornata di oggi , domenica. La Protezione civile ha diramato un' allerta arancione per diverse zone di Veneto ed Emilia-Romagna e gialla per altre ...

Bologna, 19 maggio 2024 – In arrivo nuovi temporali su tutta la regione: sotto osservazione finiscono anche i livelli dei fiumi . E’ questa la situazione meteo in Emilia Romagna poiché gli esperti di Arpae, in collaborazione con la Protezione ...

Venezia, 19 maggio 2024 – Allerta per i fiumi in Veneto ed è stato emesso oggi un nuovo avviso di criticità di livello arancione in particolare per il bacino del Po. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della regione del Veneto , ...

