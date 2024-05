(Di domenica 19 maggio 2024) Pisa, 19 maggio 2024 - Ladel Pisa Sporting Club dice addio ai sogni promozione al termine di una gara giocata ad altissimo livello e con un ko arrivato soltanto dopo i calci di rigore. Sarà ila proseguire il cammino in semifinale; i lagunari, dopo aver sofferto per laghi tratti la superiorità dei, hanno avuto il merito di non arrendersi dopo il gol del meritato vantaggio pisano segnato da Sapola a 8 minuti dalla fine dei supplementari. Subito il pareggio quando ormai l’impresa sembrava riuscita il Pisa ha pagato l’unico errore commesso nella girandola dei calci di rigore dove i padroni di casa si sono dimostrati infallibili. Applausi e merito però ai ragazzi di mister Innocenti che hanno ancora una volta dimostrato di avere qualità e cuore; i giovanichiudono la loro stagione ...

Un punto nelle ultime cinque giornate di campionato. È quanto raccolto dalla Spal Primavera , che dopo una lunga cavalcata ha iniziato a rallentare in maniera fisiologica. Del resto, la squadra di Grieco (foto) non era stata costruita per puntare in ...

PlayOff Primavera 2: Nerazzurri battuti dal Venezia ai rigori - PlayOff primavera 2: Nerazzurri battuti dal venezia ai rigori - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Palermo-Venezia, Vanoli: “Abbiamo trasformato la delusione in rabbia: ho visto la voglia giusta” - Palermo-venezia, Vanoli: “Abbiamo trasformato la delusione in rabbia: ho visto la voglia giusta” - Stiamo tutti bene, mancano sono gli squalificati Altare ed Ellertsson che verranno via con noi. Non saranno aggregati giocati dalla primavera, che ha giocato ieri. Mi è piaciuta molto questa settimana ...

Rivoluzione di primavera: ecco come cambiano le panchine di Serie A - Rivoluzione di primavera: ecco come cambiano le panchine di Serie A - Quasi mai ci sarà un cambio così consistente di panchine come nella prossima stagione di Serie A. Escludendo Inzaghi, campione in carica, Gilardino, che ha rinnovato, e Gotti, Tudor e De Rossi, ...