Formazioni ufficiali Villarreal-Real Madrid - Liga 2023 2024

(Di domenica 19 maggio 2024) Ledi, match valevole per la trentasettesima giornata di. Reduci da nove vittorie di fila, i Blancos vogliono fare cifra tonda e arrivare col morale alle stelle alla finale di Champions League. Proverà invece a regalare una soddisfazione ai propri tifosi il, determinata a fermare la corazzata di Ancelotti. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: Jorgensen, Mosquera, Santi, Cuenca, Gerard, Guedes, Parejo, Sorloth, Bailly, Alberto, Akhomach: Lunin, Lucas ...

E’ mancata la qualificazione alla Champions League ma la stagione dell’ Athletic Bilbao è stata superba: il quinto posto è quasi raggiunto ed è un’ottima posizione, che garantisce la possibilità di tornare a giocare in Europa. E’, però, soprattutto ...

LIVE – Martina-Nardò, dalle 18 gli aggiornamenti. A breve le formazioni ufficiali - LIVE – Martina-Nardò, dalle 18 gli aggiornamenti. A breve le formazioni ufficiali - MARTINA FRANCA (TA). Oggi pomeriggio alle ore 18:00 in campo allo stadio “Tursi” la Finale Playoff Serie D girone H 2023/24, il Martina Calcio sfida il Nardò. Derby pugliese al quale i padroni di casa ...

Inter-Lazio: presentazione e formazioni ufficiali - Inter-Lazio: presentazione e formazioni ufficiali - Gli assistenti saranno Filippo Bercigli di Firenze e Domenico Palermo di Bari. Il quarto ufficiale sarà Alberto Santoro di Messina. Al VAR ci sarà Marco Serra di Torino assistito da Gianluca Aureliano ...

Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: Tudor sceglie Castellanos e Provedel, Inzaghi coi titolari - Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: Tudor sceglie Castellanos e Provedel, Inzaghi coi titolari - Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Inter e Lazio, valido per la 37esima giornata di Serie A Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra ...