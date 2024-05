Tanta pioggia | Giuliacci avverte Quali saranno le regioni risparmiate

(Di domenica 19 maggio 2024) Nell'ultima settimana il tempo è stato clemente e, anzi, ha regalato agli italiani bellissime giornate di sole e di piacevoli temperature. Fatto, questo, che ha fatto sperare in un nuovo assaggio d'estate a inizio settimana. Il colonnello Mario, però, infrange ora i sogni di chi aveva programmato ore da trascorrere all'aria aperta. A partire da domani, lunedì 20 maggio, nuove piogge bagneranno il territorio della nostra penisola. Ma capiamo meglio cosa ci attende. Stando ai modelli previsionali, il maltempo non coinvolgerà tutto il Paese e alcunesalve. Domani, spiega il celebre fisico dell'atmosfera, lainteresserà "dapprima Nordovest, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna, per poi propagarsi nella seconda parte del giorno anche al Nordest". Piogge che, ha specificato ...

Le dichiarazioni a Dazn di Francesco Calzona , allenatore del Napoli, dopo il pareggio contro il Frosinone al Maradona per 2-2. Le parole di Calzona «Ci serviva una vittoria oggi, ma purtroppo non è arrivata. Ci dispiace per i tifosi che anche oggi ...

I corrieri di Uber Eats sono pronti a far sentire il proprio dissenso scendendo in piazza e protestando contro la loro azienda I fattorini belgi sono pronti a far sentire la propria voce. Tra martedì e mercoledì la società di consegna del cibo, i ...

Meteo, Giuliacci avverte: "Tanta pioggia". Quali saranno le "regioni risparmiate" - Meteo, Giuliacci avverte: "Tanta pioggia". Quali saranno le "regioni risparmiate" - Nell'ultima settimana il tempo è stato clemente e, anzi, ha regalato agli italiani bellissime giornate di sole e di piacevoli temperature.

Meteo: Prossimi Giorni, da Lunedì arriva un Ciclone e tornano i Nubifragi, poi svolta in settimana - Meteo: Prossimi Giorni, da Lunedì arriva un Ciclone e tornano i Nubifragi, poi svolta in settimana - L'incessante instabilità atmosferica che ci affligge ormai da tempo trova la sua origine in una particolare configurazione che domina l'Europa centro-occidentale. Si tratta di un canale attraverso il ...

L'oroscopo settimanale fino al 2 giugno amore e soldi, pagelle: Toro voto 9 - L'oroscopo settimanale fino al 2 giugno amore e soldi, pagelle: Toro voto 9 - L'oroscopo afferma che la settimana 27 maggio-2 giugno sarà sorprendente sia per i single Leone che per gli Acquario che hanno una relazione amorosa. Per Gemelli sarà il periodo giusto per fare ...