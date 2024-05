MXGP - Jeffrey Herlings vince Gara-2 del GP di Franci - Tim Gajser in vetta alla generale

(Di domenica 19 maggio 2024)è tornato! L’olandese, infatti, si è aggiudicato-2 del Gran Premio dia, settimo appuntamento del Mondiale2024. Sul tracciato di St Jean d’Angely il pilota del team KTM ha superato proprio in extremis il padrone di casa Romain Febvre (Kawasaki) che ha chiuso a 6.9 secondi, mentre completa il podio il lettone Pauls Jonass (Honda) a 29.0. Quarta posizione per lo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) a 44.4 secondi, quinta per il norvegese Kevin Horgmo (Honda) a 48.0, mentre è sesto lo sloveno Tim(Honda) a 1:02. Settima posizione per lo spagnolo Jorge Prado (Gas Gas) a 1:15, ottava per l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 1:25, mentre è nono il nostro Andrea Bonacorsi (Yamaha) a 1:32, davanti al francese Benoit Paturel (Yamaha) a 1:48. Chiude al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Motocross MXGP , GP Francia 2024 , sfida tra Herlings , Gajser, Febvre e Prado . La gara si svolge in Francia , a Saint Jean d’Angely, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4- Bonacorsi si trova in dodicesima posizione. -3 Prado non riesce ancora a smuoversi dalla settima posizione. -2 Febvre sta letteralmente vola ndo, quasi cinque secondi di vantaggio di Febvre su ...

