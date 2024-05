Labriola a d TIM | Premiare l’Inter grande soddisfazione!

Leggi tutta la notizia su inter-news

Pietro, Amministratore Delegato di TIM, ha espresso le sue emozioni in merito al fatto di dover consegnare la coppa alvincitrice dello scudetto. IL COMMENTO – Pietro, Amministratore Delegato di TIM, è intervenuto ai microfoni di DAZN sul tema della celebrazione per la vittoria dello scudetto da parte delha ammesso di essere un tifoso interista, motivo per il quale le sue emozioni per la consegna della coppa a Lautaro Martinez saranno amplificate dalla sua fede calcistica: «la squadra nerazzurra è una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Tutti siamo stati bambini, con dei sogni da voler realizzare. Io, da interista, sto per realizzarne uno».